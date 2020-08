Tuttosport: il Milan vuole trattenere Rebic e punta su…

Tuttosport: il Milan vorrebbe trattenere Ante Rebic in via definitiva già in questa sessione di mercato estivo

Il Milan vorrebbe trattenere in via definitiva Ante Rebic già in questa sessione di mercato estiva. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il club di Via Aldo Rossi punta forte sul croato, che in questa seconda parte di stagione insieme a Zlatan Ibrahimovic ha letteralmente dimostrato tutte le sue potenzialità, siglando ben 12 reti.

Il Milan, inoltre, per rinforzare ancor più la rosa, in particolar modo a centrocampo, starebbe trattando con il Chelsea Bakayoko. Il francese si abbasserebbe l’ingaggio a 3,5 milioni di euro, ma la società londinese chiederebbe per il suo cartellino non meno di 35 milioni di euro.