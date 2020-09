Tuttosport: «Ibra fai il Diavolo», stasera il Milan debutta in Europa League

Tuttosport: Zlatan Ibrahimovic guiderà il Milan in attacco, pronto a trascinare la squadra verso la vittoria

«Ibra, fai il Diavolo!» – così l’edizione in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina.

Stasera a Dublino ore 20:00, il Milan debutta in Europa League. Contro lo Shamrock Rovers, Stefano Pioli si affida a Zlatan Ibrahimovic per passare il secondo turno preliminare. «Con lui tutti diamo di più». Out Rebic per squalifica e Leao in quarantena. A supporto dello svedese ci saranno Calhanoglu, Castillejo e Saelemaekers.