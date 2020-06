Tuttosport- “Calhanoglu c’è, per il contratto e per Rangnick”

Tuttosport, Calhanoglu pilastro di questo Milan per il presente e per il futuro, una certezza anche per Rangnick, pronto a sostenerlo

CALHANOGLU C’É- “Chalanoglu c’è, per il contratto e per Rangnick”. Titola così a pag. 25 il quotidiano piemontese, poi aggiunge: “Il prossimo tecnico del Milan lo voleva già tre anni fa al Lipsia. Il turco è pronto per rinnovare”. Attenzione al contratto (scadenza 2021) e al desiderio di giocare la Champions.