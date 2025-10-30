Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

Turci, noto giornalista, ha commentato il momento di Nkunku e il suo acquisto da parte del Milan: le sue dichiarazioni

Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, ha espresso le sue valutazioni su Christopher Nkunku ai microfoni di Radio Rossonera. Il giornalista ha riconosciuto il valore intrinseco dell’attaccante, pur sollevando dubbi sulla sua perfetta aderenza alle esigenze del Milan.

Turci ha infatti affermato che l’ingaggio di Nkunku è stato un affare, considerando i suoi potenziali «valori del giocatore». Nkunku «si esprime a livelli altissimi» ed è un calciatore che «può fare la differenza in Serie A».

Il punto interrogativo sorge sulle necessità tattiche rossonere: «Forse le caratteristiche di cui aveva bisogno il Milan erano altre». Ciononostante, il giornalista ritiene che la scelta sia stata ponderata: «evidentemente con il mister [Allegri] possono aver valutato che quella potesse essere una soluzione giusta e un’occasione».

La conclusione di Turci è pragmatica e rimanda al giudizio finale della stagione: «Poi vediamo alla fine della stagione cosa è riuscito a fare».