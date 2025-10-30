Connect with us

HANNO DETTO

Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

HANNO DETTO

Pellegatti fa sognare i tifosi del Milan: «Cardinale sta lavorando ad un progetto incredibile, c'entra anche Galliani. Vi spiego tutto»

HANNO DETTO

Gilardino dopo Il Milan: «Contro la Lazio vogliamo essere propositivi». Merito della prestazione a San Siro

HANNO DETTO

Jashari torna in gruppo ed esulta sui social: «Felice di essere di nuovo in campo» - FOTO

HANNO DETTO

Zazzaroni secco sull'attacco del Milan! Questo dato su tutti preoccupa i rossoneri

HANNO DETTO

Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Turci

Turci, noto giornalista, ha commentato il momento di Nkunku e il suo acquisto da parte del Milan: le sue dichiarazioni

Tommaso Turci, bordocampista di Dazn, ha espresso le sue valutazioni su Christopher Nkunku ai microfoni di Radio Rossonera. Il giornalista ha riconosciuto il valore intrinseco dell’attaccante, pur sollevando dubbi sulla sua perfetta aderenza alle esigenze del Milan.

Turci ha infatti affermato che l’ingaggio di Nkunku è stato un affare, considerando i suoi potenziali «valori del giocatore». Nkunku «si esprime a livelli altissimi» ed è un calciatore che «può fare la differenza in Serie A».

Il punto interrogativo sorge sulle necessità tattiche rossonere: «Forse le caratteristiche di cui aveva bisogno il Milan erano altre». Ciononostante, il giornalista ritiene che la scelta sia stata ponderata: «evidentemente con il mister [Allegri] possono aver valutato che quella potesse essere una soluzione giusta e un’occasione».

La conclusione di Turci è pragmatica e rimanda al giudizio finale della stagione: «Poi vediamo alla fine della stagione cosa è riuscito a fare».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.