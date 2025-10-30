Milan Roma, Massimiliano Allegri si gioca la carta Nkunku? Cosa filtra a pochi giorni dal big match. Le ultimissime notizie

Dopo il fischio finale della gara di Bergamo, il Milan si è subito proiettato sul prossimo impegno casalingo contro la Roma, in programma domenica a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri sta attraversando un momento delicato, caratterizzato da evidenti lacune nel reparto avanzato. In particolare, la persistente crisi realizzativa di Santiago Gimenez ha innescato una riflessione profonda sulla composizione dell’undici titolare.

L’interrogativo principale riguarda chi affiancherà Rafael Leao – se il portoghese dovesse essere confermato – nell’attacco rossonero. La necessità di ritrovare brillantezza offensiva ha aperto la porta a soluzioni alternative. A tal proposito, Tuttosport ha acceso i riflettori su un possibile cambio in formazione, titolando: «Un’altra opzione potrebbe essere l’ultimo dall’inizio di Nkunku».

Questa mossa suggerisce che Allegri stia seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di schierare Christopher Nkunku dal primo minuto contro i giallorossi. Una scelta che ha il sapore di un’occasione per il riscatto. L’attaccante francese non ha convinto nell’ultima apparizione, dove ha disputato una pessima mezz’ora contro l’Atalanta. Il tecnico livornese, tuttavia, sembra intenzionato a concedergli una prova di fiducia per permettergli di cancellare la prestazione negativa e dimostrare il suo valore.

L’inserimento di Nkunku garantirebbe maggiore variabilità tattica e imprevedibilità, elementi che sono mancati nelle recenti uscite del Milan. Sfruttando la sua capacità di muoversi tra le linee e di creare superiorità numerica, il francese potrebbe rappresentare la scintilla necessaria per sbloccare un attacco che fatica a trovare la via del gol.

La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l’impiego di Nkunku come titolare nel big match contro la Roma è l’opzione più calda sul tavolo di Massimiliano Allegri, che cerca in tutti i modi di dare una scossa decisiva al reparto offensivo in vista di un incontro cruciale per le ambizioni stagionali del Milan.