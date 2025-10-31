Turci sul ritorno di Jashari: «Già in campo contro la Roma? Allegri dovrà valutare questo aspetto fondamentale»

Turci, noto giornalista di DAZN, ha commentato il possibile ritorno in campo di Ardon Jashari già domenica contro la Roma

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha commentato a Radio Rossonera il rientro in gruppo di Ardon Jashari, dopo la lunga assenza per infortunio.

Turci ha espresso cautela sull’immediato utilizzo del centrocampista: «Bisogna capire come stia fisicamente perché rientrare in gruppo non vuol dire riuscire ad avere del minutaggio».

Il giornalista sottolinea che l’inserimento non sarà automatico, considerando il contesto della squadra: «È un ragazzo che di fatto è stato lontano da un gruppo che si è costruito negli ultimi due mesi e quindi ci vorrà di fatto del tempo».

Il Milan, infatti, ha ormai «trovato la sua fisionomia». Per questo, Turci nutre dubbi sulla collocazione tattica di Jashari a breve termine: «Non so dove si possa inserire in questo contesto». La conclusione è che, dopo il monitoraggio fisico, «ci vorrà del tempo» per vederlo pienamente integrato.