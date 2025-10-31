Connect with us

HANNO DETTO

Turci sul ritorno di Jashari: «Già in campo contro la Roma? Allegri dovrà valutare questo aspetto fondamentale»

HANNO DETTO

Cassano attacca nuovamente Allegri: sul tecnico rossonero l'ha detto veramente, parole pesanti

HANNO DETTO

Ravezzani controcorrente su Leao: «Non è un fuoriclasse, va a corrente alternata. Loro due i veri top player del Milan»

HANNO DETTO

Ordine critico sul Milan: «Emergenza diabolica per colpa delle nazionali. Necessario intervenire sul mercato a gennaio»

HANNO DETTO

Borghi sul Milan: «Un punto a Bergamo non si butta via. Flessione dei rossoneri? Vi spiego a cosa è dovuta»

HANNO DETTO

Turci sul ritorno di Jashari: «Già in campo contro la Roma? Allegri dovrà valutare questo aspetto fondamentale»

Milan news 24

Published

20 minuti ago

on

By

Turci

Turci, noto giornalista di DAZN, ha commentato il possibile ritorno in campo di Ardon Jashari già domenica contro la Roma

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha commentato a Radio Rossonera il rientro in gruppo di Ardon Jashari, dopo la lunga assenza per infortunio.

Turci ha espresso cautela sull’immediato utilizzo del centrocampista: «Bisogna capire come stia fisicamente perché rientrare in gruppo non vuol dire riuscire ad avere del minutaggio».

Il giornalista sottolinea che l’inserimento non sarà automatico, considerando il contesto della squadra: «È un ragazzo che di fatto è stato lontano da un gruppo che si è costruito negli ultimi due mesi e quindi ci vorrà di fatto del tempo».

Il Milan, infatti, ha ormai «trovato la sua fisionomia». Per questo, Turci nutre dubbi sulla collocazione tattica di Jashari a breve termine: «Non so dove si possa inserire in questo contesto». La conclusione è che, dopo il monitoraggio fisico, «ci vorrà del tempo» per vederlo pienamente integrato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.