Jashari torna in gruppo ed esulta sui social: «Felice di essere di nuovo in campo» – FOTO

4 secondi ago

Jashari

Jashari, centrocampista del Milan ha esultato sui propri profili social per essere tornato oggi in gruppo dopo un lungo stop

Ardon Jashari annuncia con soddisfazione su Instagram il suo rientro: «Felice di essere tornato in campo dopo un periodo difficile. Andiamo ragazzi». Lo svizzero, fermo da fine agosto, ha finalmente ripreso gli allenamenti in gruppo.

Il giovane centrocampista era stato costretto ai box a causa della «rottura del perone» rimediata in allenamento a seguito di uno scontro fortuito. Il suo lungo stop ha coinciso con l’emergenza infortuni che ha decimato la mediana rossonera.

Come riportato anche da Tuttosport, il Milan recupera Jashari in vista della sfida contro la Roma. Sebbene sia improbabile vederlo subito titolare, il suo recupero offre a Massimiliano Allegri una preziosa opzione in più a centrocampo, specie per dare respiro a Modrić.

