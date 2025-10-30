MN24 – Allenamento Milan, Allegri ritrova Estupinan e Jashari in vista della Roma. Il punto sugli infortunati. Segui le ultime

Il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che sta cercando di consolidare l’assetto del Diavolo, prosegue il lavoro a Milanello in vista della cruciale sfida di domenica sera contro i giallorossi. Nonostante le preoccupazioni per i titolari, arrivano notizie positive direttamente dalla redazione di Milannews24.com riguardo al rientro in gruppo di due elementi importanti per allungare le rotazioni a disposizione del tecnico rossonero.

È stato infatti confermato il rientro in gruppo per Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero che era out da fine agosto a causa di una frattura al perone rimediata in allenamento. Un recupero significativo per il centrocampo. Ottime novità anche per Pervis Estupinan, il terzino sinistro ecuadoriano, che ha superato i recenti problemi alla caviglia e sarà totalmente a disposizione di Allegri per la sfida contro la Roma.

Allenamento Personalizzato per i Big: Leao, Tomori e Gimenez in Dubbio

Se da un lato arrivano sorrisi, dall’altro le preoccupazioni per i pezzi grossi della rosa restano altissime. Oggi, Rafael Leao (l’esterno portoghese punta di diamante), Fikayo Tomori (il difensore inglese colonna della difesa) e Santiago Gimenez (il centravanti messicano) hanno svolto un allenamento personalizzato, gestendo i rispettivi fastidi fisici.

Rafael Leao continua ad avere dolore all’anca , un problema fisico già anticipato da Allegri nel post-partita di Atalanta-Milan. La sua presenza è in forte dubbio.

continua ad avere , un problema fisico già anticipato da nel post-partita di Atalanta-Milan. La sua presenza è in forte dubbio. Fikayo Tomori sente un persistente dolore al ginocchio , come noto un problema insorto nell’ultima gara. La sua disponibilità è ritenuta improbabile .

sente un persistente , come noto un problema insorto nell’ultima gara. La sua disponibilità è ritenuta . Santiago Gimenez, l’attaccante uscito acciaccato a Bergamo, lamenta un fastidio alla caviglia. Nonostante l’importanza del match, lo staff medico e il nuovo DS Igli Tare preferiscono la massima prudenza.

I Tempi di Rientro di Pulisic e Rabiot

L’infermeria del Milan si svuota lentamente. Christian Pulisic, l’ala statunitense rapida e tecnica, continua nel suo lavoro di recupero da un infortunio muscolare. L’obiettivo primario per lui è il rientro contro il Parma, sebbene ci sia una flebile speranza di vederlo almeno in panchina con la Roma.

Per Adrien Rabiot, il potente centrocampista francese, si punta invece al rientro dopo la sosta per le Nazionali, permettendogli di recuperare al meglio la forma fisica in vista del prosieguo della stagione. Il Diavolo affronterà i giallorossi con una coperta corta nei ruoli chiave, ma con la determinazione di trovare soluzioni tattiche che esaltino la qualità a disposizione di Allegri.