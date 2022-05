Tudor: «Il Milan ha vinto meritatamente. Faccio i miei complimenti»

Tudor: «Il Milan ha vinto meritatamente. Faccio i complimenti». Le dichiarazioni del tecnico del Verona

Igor Tudor ha parlato a DAZN dopo Verona-Milan.

PARTITA – «Abbiamo disputato una bella gara, ma purtroppo il Milan oggi è andato forte e alla fine ha vinto meritatamente, quindi facciamo i complimenti agli avversari. Siamo stati in partita e siamo anche andati in vantaggio, ma contro queste grandi squadre devi sperare che loro non siano in forma e loro stasera invece hanno giocato alla grande, anche perché si giocavano mezzo scudetto. Mi dispiace per i primi venti minuti e per il secondo gol perché è arrivato su un nostro calcio d’angolo. Noi comunque abbiamo dato tutto e non abbiamo nulla da rimproverarci».

CRESCITA VERONA – «Al Verona non manca nulla, abbiamo 52 punti, sono una roba pazzesca. Abbiamo fatto una grande stagione, abbiamo fatto belle gare anche contro grandi squadre. La realtà è che noi possiamo fare bene contro le grandi se non stanno bene. Il Milan ha una fisicità e una corsa impressionanti».

IBRAHIMOVIC – «Gli ho chiesto quanto vuole giocare ancora, mi ha detto che ha qualche problema al ginocchio ma vuole andare avanti. Non so se andrà avanti, dovete chiederlo a lui».