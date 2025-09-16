Trevisani: «Se sta bene è il migliore della nostra Serie A»

Trevisani nel corso di Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio si è lasciato andare ad un commento importante su Nkunku

Il mercato estivo del Milan ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi, in particolare l’acquisto del talentuoso Christopher Nkunku. L’attaccante francese, prelevato dal Chelsea per rinforzare il reparto offensivo dei rossoneri, è stato al centro di un’accesa discussione durante la trasmissione “Fontana di Trevi”, in onda su Cronache di Spogliatoio. A dire la sua, con il consueto piglio schietto e analitico, è stato Riccardo Trevisani, noto telecronista di Mediaset e voce storica del calcio italiano.

Secondo Trevisani, l’investimento fatto dal Diavolo sull’ex Lipsia potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo da maestro. “Se sta bene, Nkunku è il migliore della nostra Serie A“, ha sentenziato il commentatore sportivo, suscitando non poco scalpore. Il suo giudizio, perentorio e senza compromessi, si basa sul potenziale tecnico e sulla duttilità del giocatore, qualità che lo renderebbero un’arma letale per l’undici di Massimiliano Allegri, il navigato tecnico livornese tornato sulla panchina milanista per rilanciare la squadra ai vertici del calcio europeo.

La condizione fisica, come sottolineato da Trevisani, rappresenta il punto cruciale. Nkunku ha infatti avuto una stagione travagliata a Londra, segnata da un infortunio al ginocchio che ne ha limitato il rendimento e le presenze in campo. La speranza dei tifosi milanisti e dello staff medico è che il francese, noto per la sua abilità nel dribbling e la sua visione di gioco, possa recuperare la forma migliore e mettere a disposizione del club meneghino tutte le sue qualità. Se ciò accadesse, l’opinione del telecronista potrebbe non essere così distante dalla realtà.

Il dibattito su Nkunku e il suo impatto sul campionato italiano continuerà sicuramente a tenere banco, ma una cosa è certa: le aspettative su questo giovane talento sono altissime. Il Milan, con il suo nuovo assetto e l’esperienza di Allegri, si candida a essere una delle protagoniste della stagione e l’apporto di Nkunku potrebbe essere la chiave di volta per raggiungere gli obiettivi prefissati.