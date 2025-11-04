Trevisani su Milan Roma: «Rossoneri a due facce ma la vittoria è assolutamente meritata. E su Leao ho un pensiero chiaro»

Connect with us

Trevisani

Trevisani, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan sulla Roma sottolineando come Leao sia sempre una soluzione per i rossoneri

Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, ha analizzato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Roma.

Secondo il giornalista, il match ha avuto una svolta decisiva: «Una volta che la Roma non ha concretizzato le occasioni create nella prima mezz’ora era evidente che la gara avrebbe preso un’altra piega dopo il gol». Trevisani ha parlato di un «Milan a due facce»: la squadra «ha giocato molto bene dopo il gol e molto male prima».

Trevisani esalta Leao: le dichiarazioni

La differenza finale, per Trevisani, è stata la concretezza: «La differenza è stata che Pavlovic il gol lo ha segnato, mentre l’argentino [Dybala] lo ha sbagliato».

Il focus si è poi spostato su Rafael Leao«Ma Leao non era un problema? E’ la soluzione». Trevisani ha esaltato le qualità del portoghese: «Il Milan sa giocare in ripartenza e Leao negli spazi si esalta». Sul gol, l’azione non è stata casuale: Leao «guarda e aspetta Pavlovic». Il commento è netto: «Leao è un giocatore straordinario. Leao non può essere mai un problema, Leao è sempre una grande soluzione».

