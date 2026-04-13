Trasferta vietata a Verona: il Milan non ci sta e prepara il ricorso al TAR. Ecco tutti i dettagli

Trasferta vietata a Verona, l’AIMC è pronto a fare ricorso al TAR: ecco tutti i dettagli in vista della delicata sfida di campionato

La notizia, che circolava già dal sabato di Pasqua, ha trovato conferma nel pre-partita di Milan-Udinese: Hellas Verona-Milan sarà vietata ai tifosi milanisti residenti in Lombardia. Si tratta del secondo divieto consecutivo dopo quello di Napoli, una decisione che colpisce il cuore pulsante del tifo organizzato e che ha immediatamente scatenato un’ondata di proteste.

Trasferta vietata, la strategia delle autorità e l’inchiesta “Doppia Curva”

Secondo quanto riportato da Pietro Mazzara, l’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) è pronta a presentare un ricorso d’urgenza al TAR del Veneto. L’azione legale verrà depositata non appena le autorità competenti emetteranno il provvedimento definitivo. L’obiettivo è ottenere il ribaltamento della decisione dell’Osservatorio, che sembra aver intrapreso una linea di estrema fermezza.

«Il solco intrapreso dalle autorità appare abbastanza chiaro: finché saranno aperti i filoni d’inchiesta e i processi contro i tifosi milanisti all’interno dell’inchiesta “Doppia Curva”, si cercherà il più possibile di limitarne la presenza nelle partite che il Milan giocherà lontano da San Siro. E quelli colpiti saranno sempre quelli residenti in Lombardia, cagionando così non solo un danno alla squadra, ma anche alle società ospitanti che avranno migliaia di biglietti invenduti nel settore ospiti.»

Questa linea preventiva sta creando forti malumori non solo per la limitazione della libertà di movimento dei tifosi, ma anche per il danno economico arrecato alle società ospitanti. La speranza del tifo rossonero è ora legata alla magistratura amministrativa, chiamata a valutare la legittimità di uno stop che rischia di diventare una costante per tutto il finale di stagione.