Tragedia Astori, il ricordo del Milan: “Tre anni da quel maledetto giorno”

Sono passati tre anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori: ecco il ricordo del Milan sui propri social network

“Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via”. Il commento dell’account social del Milan nel terzo anniversario della tragica scomparsa di Davide Astori, ex figlio di Milanello.

Tra i primi soccorritori dello sfortunato difensore è stato Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, che come lui stesso ammesso: «Ora ho un angelo custode in più in cielo».