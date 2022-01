Tottenham, ufficiale il rinnovo di Lloris: il comunicato

Hugo Lloris prolunga il suo contratto con il Tottenham per le prossime stagioni. E’ la stessa società inglese ad ufficializzarlo sui propri canali.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022