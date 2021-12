Tottenham Rennes rinviata: focolaio di Covid negli Spurs

Il Tottenham ha annunciato che il match di Conference League contro il Rennes non si giocherà domani a causa delle numerose positività al Covid. Il comunicato ufficiale del club inglese.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.

