Sfida Giroud Bremer: uno tra gli attaccanti più forti in Italia contro uno tra i miglior difensori

Torino Milan sarà anche un modo per mettere contro Giroud e Bremer: uno tra i migliori attaccanti in Italia contro uno tra i miglior difensori. Queste le parole di Stefano Pioli in merito:

«Bremer è uno dei difensori più forti del campionato italiano e Giroud può metterlo in difficoltà perché è uno degli attaccanti più forti d’Italia».