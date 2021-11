Torchia avverte il Milan: «Ha fatto bene, ma attenzione agli scontri diretti»

L’agente di Rugani, Davide Torchia, ha parlato anche di lotta scudetto, nel corso di un’intervista esclusiva. Le sue dichiarazioni

Davide Torchia, ex calciatore e attuale agente tra gli altri di Daniele Rugani, ha parlato di corsa scudetto e molto altro nel corso di un’intervista esclusiva concessa a Juventusnews24.

SCUDETTO – «E’ innegabile che davanti ci sono squadre come Milan e Napoli che hanno fatto benissimo e hanno perso per la prima volta la settimana scorsa, perciò non dipende solo dalla Juve. Io credo che l’obiettivo di un passo alla volta non sia mai sbagliato. La Juve sta rientrando nel giro delle primissime, poi con gli scontri diretti se la può giocare. Essendoci 6-7 squadre di primissimo piano, ci saranno tanti scontri diretti e questi porteranno a risultati altalenanti da parte di qualcuno. Questo renderà ancor più bello il campionato che, come abbiamo visto nelle ultime partite, è molto appassionante. La Juve si pone l’obiettivo di stare tra le primissime. Poi è una questione di matematica: se quelle davanti vincono tutte le partite tranne due in un anno, non si potranno riprendere mai».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE A DAVIDE TORCHIA