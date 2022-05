Toni: «Penso che alla fine l’Inter riuscirà a vincere lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Luca Toni ha parlato a La Gazzetta dello Sport sulla lotta scudetto.

SCUDETTO – «Sarà sicuramente una bella lotta fino all’ultimo, ma penso che l’Inter alla fine possa farcela».

UOMO SCUDETTO – «Da ex attaccante punto tutto sui centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall’altra».

PARTITE DECISIVE – «Per i nerazzurri la partita più difficile nel calendario delle ultime tre

è sicuramente quella in trasferta sul campo del Cagliari: hanno una salvezza da conquistare. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare lì non è davvero mai facile».