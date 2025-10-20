Toni esalta questo giocatore del Milan post vittoria contro la Fiorentina: «Si è preso per mano la squadra». Le ultimissime notizie

La vittoria del Milan sulla Fiorentina e il conseguente balzo in testa alla classifica hanno avuto un protagonista indiscusso: Rafael Leao. A sottolineare la sua importanza è stato Luca Toni, ex attaccante e oggi opinionista per DAZN, intervenuto in studio nel post-gara per analizzare il decisivo 2-1 di San Siro.

Il commento di Toni si è concentrato sull’evoluzione della partita del portoghese, che non ha convinto inizialmente nel ruolo di punta centrale, come sperimentato da Massimiliano Allegri in virtù delle numerose assenze. «Leao nel primo tempo non mi è piaciuto da centravanti», ha dichiarato onestamente l’ex bomber, evidenziando le difficoltà del numero 10 nel ricoprire un ruolo non suo.

La svolta, secondo Toni, è arrivata con il cambio tattico (l’ingresso di Gimenez che ha dato più libertà a Leao, confermando l’analisi di Allegri su Fofana mezzala) e con il ritrovato smalto del portoghese nella sua zona di campo più congeniale. «Tornato nella sua posizione ha fatto la differenza», ha sentenziato Toni.

Il resto è storia della partita: un bellissimo gol che ha dato il via alla rimonta e, soprattutto, l’assunzione di responsabilità sul discusso calcio di rigore, che ha scatenato le proteste di Pioli e Pradè. Leao è stato glaciale: «Ha fatto un bellissimo gol e poi si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa alla classifica, prendendosi la responsabilità del rigore». Un’investitura importante da parte di un ex attaccante per un giocatore che, nella visione di Toni, è ormai il leader tecnico e mentale della squadra.

Il Milan di Allegri è, per l’opinione pubblica, una squadra di grinta e concretezza, sapientemente gestita dal DS Igli Tare sul piano delle risorse. Ma è il talento individuale di Leao che, nei momenti cruciali, fa la vera differenza, trasformando una serata di sofferenza in un trionfo da capolista.