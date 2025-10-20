Allegri e la crescita mentale del suo Milan! Vittoria di carattere e quel mantra del livornese perfettamente applicato: «Quando le partite si possono vincere...»

Allegri, il tecnico soddisfatto della crescita mentale del suo Milan nella vittoria in rimonta contro la Fiorentina. E quel mantra…

La frase di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, «Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere», è diventata la descrizione perfetta di Milan-Fiorentina. I Rossoneri, andati sotto nel punteggio per il gol di Gosens (o l’autorete di Gabbia), hanno dimostrato la forza, il carattere e la personalità per ribaltare il risultato, portando a casa una vittoria che vale molto più di 3 punti.

La gara era iniziata in salita già nei giorni precedenti, a causa della grave epidemia di infortuni che ha colpito il Milan. Eppure, nonostante le assenze, la squadra ha dimostrato di essere un vero GRUPPO, gestendo la partita con lucidità, anche dopo lo svantaggio. Il Diavolo ha saputo soffrire, stringere i denti e colpire nei momenti cruciali, sfruttando gli episodi, un fattore che nel calcio può decidere intere stagioni. Questa è la dimostrazione di una crescita mentale evidente, frutto del lavoro non solo del tecnico, ma anche di leader silenziosi e imprescindibili come Modric e Rabiot.

Allegri, Leao è tornato ad essere il volto luminoso del Milan

E poi c’è lui, Rafael Leão, tornato finalmente ad essere il volto luminoso del Milan. Una doppietta da leader vero (la prima dal giugno 2023), da giocatore che decide le partite e che si prende sulle spalle il peso della squadra, simboleggiato dal coraggio di calciare quel rigore decisivo.

I suoi due gol pesano come un macigno, non solo per il Milan ma anche per la sua rinascita personale, visto che Leão non segnava a San Siro in campionato da ben 513 giorni, un’eternità per un talento come il suo. Stavolta, però, il portoghese ha risposto sul campo con determinazione e la classe dei migliori.

La rimonta di ieri sera è il simbolo del nuovo Milan, di uno che non molla, che sa quando colpire e che, anche nelle difficoltà, non perde mai di mira l’obiettivo. Il Diavolo ha seguito le linee guida del proprio leader, Massimiliano Allegri, conquistando la vetta.