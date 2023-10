Toni ammonisce il Milan: «Poteva rischiarsela un po’ prima, aveva le qualità per mettere in crisi questo Borussia»

Luca Toni, ex attaccante, ha commentato così il pareggio del Milan contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni

Luca Toni a Prime Video dopo Borussia Dortmund Milan.

PAROLE – «Nel secondo tempo sembravano due squadre più tranquille, poi si è acceso soprattutto il Milan che ha fatto azioni in contropiede. Potevano rischiarsela un po’ prima, il Milan aveva le qualità e le caratteristiche per mettere in crisi questo Borussia. Poteva far gol»