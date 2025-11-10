Toni critica l’attacco del Milan contro il Parma: «Non puoi permetterti che succeda questa cosa». Le ultimissime notizie

Il deludente 2-2 rimediato dal Milan sul campo del Parma continua a tenere banco. Tra le voci critiche che analizzano il passo falso della squadra di Massimiliano Allegri si aggiunge anche quella dell’ex attaccante Luca Toni, intervenuto come ospite su DAZN per commentare il match.

Toni ha espresso senza mezzi termini il suo giudizio, sottolineando la prestazione a due facce del Milan e i gravi errori che hanno portato al pareggio. «Il Milan ha rischiato tanto, in un modo o nell’altro», ha esordito l’ex bomber, evidenziando come la squadra sia stata perfetta solo per un breve tratto. «Perfetto per 40 minuti, poi ha preso un gol che non può prendere il Milan».

L’analisi di Toni si concentra non solo sulle ingenuità difensive che hanno riaperto la partita, ma soprattutto sulla reazione mancata in fase offensiva. Se Toni riconosce che il Parma ha pareggiato «meritando» per l’impegno messo in campo, allo stesso tempo critica la mancanza di cinismo dei rossoneri subito dopo l’1-1.

«Dopo secondo me il Milan doveva tornare in vantaggio da grande squadra», ha spiegato Toni. Il problema, a suo parere, non è stato tanto creare occasioni, quanto la loro finalizzazione. «Ha avuto grandi occasioni e non può permettersi di non far gol davanti al portiere». Un riferimento chiaro alle incredibili occasioni sprecate nel secondo tempo, che hanno impedito al Milan di ristabilire la superiorità e blindare i tre punti.

Il giudizio di Toni è un monito diretto per Allegri e i suoi attaccanti: se il Milan vuole ambire ai massimi obiettivi, deve mostrare una mentalità vincente e una concretezza che non possono venir meno nei momenti chiave della partita.