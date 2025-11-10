Allegri e i tre nodi da sciogliere dopo Parma Milan: la classifica non preoccupa ma il tecnico si aspetta cose precise da Leao e compagni. Ecco quali

Allegri deve sciogliere tre nodi dopo Parma Milan: gol presi, rimonte e punti persi. Le richieste del tecnico alla squadra durante la sosta

Il Milan, nonostante il pareggio contro il Parma, si trova attualmente al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli e a soli due punti di distanza dalle capoliste Inter e Roma. Un risultato che, rispetto alla scorsa stagione, non è negativo, ma che resta stretto a Massimiliano Allegri e ai giocatori. Avrebbero potuto infatti vivere la sosta da primi se non avessero «deciso di autodistruggersi» contro il Parma sabato sera.

Il Diavolo ha ancora tanto su cui lavorare, come sottolineato dal Corriere dello Sport, che ha individuato i tre nodi principali del Milan. Il quotidiano titola: «Gol presi, rimonte e punti persi male».

Gli ultimi punti persi in modo amaro sono arrivati proprio al Tardini, poiché «avanti 2 a 0 non puoi farti rimontare in una partita gestita alla perfezione fino al 45esimo». La capacità di gestire il vantaggio e di evitare blackout mentali resta la sfida più grande per il tecnico livornese.