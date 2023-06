Tonali via dal Milan, ci siamo: oggi le visite mediche, poi il centrocampista si legherà al Newcastle. I dettagli

Ci siamo per Sandro Tonali al Newcastle. Oggi il centrocampista farà le visite mediche per conto degli inglesi in Romania, dove saranno presenti i suoi agenti Giuseppe Riso e Marianna Meccaci.

Il Newcastle verserà nelle casse del Milan una cifra vicina ai 70 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. A Tonali un contratto di sei anni da 8 milioni a stagione più bonus.