Tonali spiega: «Quest’anno ho cambiato sia hobby che alimentazione»

Durante l’intervista con Rivista Undici, Sandro Tonali ha parlato in questi termini della sua vita fuori dal campo:

«Quest’anno rispetto agli ultimi due anni ho cambiato molto. Alimentazione. Hobby, che sono diversi e sono meno, perché vivere in una città come Milano ti permette certe cose e non te ne permette altre. Qyindi magari uscire una volta in meno e stare a casa molto più spesso, o uscire a cena con la mia ragazza. Sono tutte cose che puoi fare ma devi stare attento anche su quelle».

