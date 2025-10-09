Tonali elogiato da Paul Scholes! Le dichiarazioni dell’ex Manchester United

Tonali, Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha esaltato Sandro Tonali, ex Milan, come miglior mediano della Premier League

Paul Scholes, storica leggenda del Manchester United e icona del centrocampo inglese, ha sorpreso tutti intervenendo a The Overlap per indicare chi, a suo avviso, è il miglior centrocampista attualmente in Premier League. La scelta dell’ex Red Devil è ricaduta sull’ex milanista Sandro Tonali.

Scholes ha spiegato la sua preferenza, focalizzandosi sulle qualità di controllo e stile del centrocampo:

«A centrocampo io preferisco semplicemente i centrocampisti più controllati, che giocano con un po’ più di stile e possono segnare più spesso. Adoro Sandro Tonali. È stato brillante, molto bravo. Probabilmente sceglierei Tonali».

Tonali Meglio Di Declan Rice

La vera sorpresa arriva quando Scholes paragona Tonali a Declan Rice, il centrocampista dell’Arsenal acquistato per una cifra monstre l’estate scorsa. Pur riconoscendo il valore dell’inglese, l’ex United ha messo Tonali in una posizione di superiorità:

«Il miglior centrocampista in Premier? Sì, voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore di Rice. Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto».

La critica mossa a Rice riguarda un eccesso di tocco di palla e una ricerca di eleganza non sempre necessaria. Questa tendenza, secondo Scholes, lo rende meno efficace di Tonali, la cui visione di gioco e capacità di inserimento e finalizzazione (Scholes ha sottolineato la sua propensione a “segnare più spesso”) lo rendono un centrocampista più completo e controllato.