Tonali elogiato da Paul Scholes! Le dichiarazioni dell’ex Manchester United
Paul Scholes, storica leggenda del Manchester United e icona del centrocampo inglese, ha sorpreso tutti intervenendo a The Overlap per indicare chi, a suo avviso, è il miglior centrocampista attualmente in Premier League. La scelta dell’ex Red Devil è ricaduta sull’ex milanista Sandro Tonali.
Scholes ha spiegato la sua preferenza, focalizzandosi sulle qualità di controllo e stile del centrocampo:
«A centrocampo io preferisco semplicemente i centrocampisti più controllati, che giocano con un po’ più di stile e possono segnare più spesso. Adoro Sandro Tonali. È stato brillante, molto bravo. Probabilmente sceglierei Tonali».
Tonali Meglio Di Declan Rice
La vera sorpresa arriva quando Scholes paragona Tonali a Declan Rice, il centrocampista dell’Arsenal acquistato per una cifra monstre l’estate scorsa. Pur riconoscendo il valore dell’inglese, l’ex United ha messo Tonali in una posizione di superiorità:
«Il miglior centrocampista in Premier? Sì, voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore di Rice. Mi piace molto Rice, non fraintendetemi, penso che abbia tutto».
La critica mossa a Rice riguarda un eccesso di tocco di palla e una ricerca di eleganza non sempre necessaria. Questa tendenza, secondo Scholes, lo rende meno efficace di Tonali, la cui visione di gioco e capacità di inserimento e finalizzazione (Scholes ha sottolineato la sua propensione a “segnare più spesso”) lo rendono un centrocampista più completo e controllato.