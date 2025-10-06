Mercato Milan, Tonali torna in Italia? Incredibile aggiornamento sull’ex rossonero! C’entra l’agente Riso, è successo nelle ultime ore

Mercato Milan, Sandro Tonali può tornare in Italia? Incontro a Milano con l’agente Riso, cosa può succedere nelle prossime settimane

Il sogno di rivedere Sandro Tonali in Serie A si riaccende prepotentemente. Il centrocampista ex-Milan, trasferitosi la scorsa estate al Newcastle, è tornato in Italia in vista del raduno azzurro a Coverciano e ha subito approfittato dell’occasione per fare il punto sul suo futuro. Un incontro cruciale è avvenuto oggi, lunedì 6 ottobre 2025, a Milano con il suo agente, Giuseppe “Beppe” Riso, una mossa che alimenta le speculazioni su un clamoroso ritorno in Italia.

L’incontro è stato documentato da Goal.com, che evidenzia come l’idea di riportare il mediano in patria, pur non essendosi concretizzata la scorsa estate, “non è mai stata abbandonata”. Tonali, oggi sotto contratto con i Magpies, resta un giocatore “estremamente attenzionato” non solo dalla Juventus, ma da tutti i top club italiani che ambiscono a competere nelle massime competizioni europee.

Tonali E L’Ambizione Di Tornare Protagonista In Italia

La visita a Milano ha permesso a Tonali di discutere con il suo agente della sua attuale stagione al Newcastle, dove è tornato protagonista e centrale nel progetto tecnico, e delle prospettive future. Nonostante il successo in Premier League, l’ex-Milan e Brescia “non direbbe no a un ritorno in Italia”, purché l’opportunità sia da “protagonista e in un club di alto livello nelle competizioni internazionali”.

Questo desiderio di un ruolo di primo piano non può che suonare come un monito per le squadre italiane. Mentre il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare è concentrato sulla risoluzione della crisi rigori e sulla piena integrazione di Rafael Leão e Luka Modrić, l’interesse più concreto sembra arrivare dalla Juventus.

La Juventus E L’Assalto Mai Sferrato: Comolli Tiene Viva L’Idea

L’interesse della Juventus per Tonali risale già all’inizio della scorsa estate, quando Cristiano Giuntoli era ancora alla guida dell’area sportiva. Con l’arrivo di Damien Comolli, il mirino non si è spostato: i bianconeri hanno individuato nel reparto centrale del campo la zona nevralgica dove intervenire per garantire rinforzi di alto livello a Igor Tudor. Sebbene i limiti economici abbiano impedito un affondo decisivo in estate, l’idea di un “nuovo assalto” al classe 2000 “rimane viva” per le prossime sessioni di mercato.

Il Muro Del Newcastle: Un Contratto Lungo E Cifre Alte

Tuttavia, l’operazione non sarà semplice. Tonali ha raccolto 66 presenze con 7 goal e 5 assist al Newcastle, dimostrando di essere un elemento importantissimo per il club inglese. La sua situazione contrattuale è blindata da un accordo in scadenza il 30 giugno 2028, con un ingaggio di 7 milioni netti l’anno più 2 di bonus. Per il Newcastle, il centrocampista è incedibile, e per lasciarlo partire il club “non farà sconti sulla valutazione del cartellino”. Chi vorrà riportare Tonali in Serie A, dovrà convincere i Magpies con una proposta economica sostanziosa.