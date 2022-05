Tonali scala le gerarchie della Nazionale: sverniciato Locatelli. Il centrocampista rossonero supera lo juventino

Il c.t. Roberto Mancini non ha mai avuto dubbi sul valore del centrocampista rossonero (lo aveva convocato la prima volta nel 2018, quando Sandro non aveva ancora debuttato in Serie A) ma lo scorso anno Tonali non era ancora pronto.

Un po’ per gli alti e bassi in campionato, un po’ perché in teoria c’era ancora la Under 21 con i suoi obiettivi all’orizzonte, molto perché Locatelli sembrava più adatto a completare il centrocampo. Nei mesi successivi, tutto è cambiato: Tonali ha scavalcato lo juventino nelle gerarchie del c.t anche grazie alla sua flessibilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.