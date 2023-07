Tonali: «Ecco il mio percorso con la maglia del Milan». Le parole del centrocampista sui tre anni passati in rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Newcastle dei tre anni passati al Milan. Ecco le parole del centrocampista:

«Nel Milan ho fatto un percorso che si è concluso con la semifinale di Champions. Il primo anno lottavamo per il titolo, il secondo anno siamo riusciti a vincerlo, il terzo anno non ce l’abbiamo fatta ma siamo andati molto avanti in Champions League»

