Tonali a Milan TV: «Quando ho segnato il 2-1 ho sentito l’essere milanista». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali a Milan TV dopo Verona-Milan.

VITTORIA – «E’ stata una bellissima serata per tutti noi e i milanisti. Siamo venuti qui per questo, siamo andati avanti anche dopo essere andati sotto. Il loro gol non ci ha tagliato le gambe perché siamo una grande squadra che ha messo subito da parte la rete dello svantaggio ed è ripartita da zero».

DOPPIETTA NEL COMPLEANNO – «Quando ho segnato il gol del 2-1 ho sentito un po’ l’essere milanista. Il regalo di compleanno me lo sono fatto io e me l’ha fatto anche il Milan perché è una serata che dobbiamo ricordarci, ma dobbiamo essere bravi anche a mettere subito un punto per ripartire forte con l’Atalanta».