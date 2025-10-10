Tonali Milan, il centrocampista ha un’idea: la rivelazione che fa sognare i tifosi!

Tonali Milan un amore mai finito? La rivelazione di Gianluca Di Marzio sul centrocampista classe 2000 oggi al Newcastle

Il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle United nell’estate del 2023 ha lasciato un vuoto non solo tattico, ma soprattutto emotivo, nel cuore dei tifosi del Diavolo. Oggi, a distanza di tempo, emergono con chiarezza le dinamiche di una cessione che il centrocampista lodigiano, cresciuto con il mito dei colori rossoneri, avrebbe preferito evitare. Ha parlato infatti recentemente di un possibile ritorno in Serie A in futuro, ma quello che vorrebbe lui è un ritorno al Milan.

Il passaggio di Tonali, per una cifra record superiore ai 60 milioni di euro, non è stato dettato da una sua personale volontà di lasciare la sua squadra del cuore per approdare in Premier League. Fonti vicine al giocatore confermano che la partenza è stata una scelta della società di Via Aldo Rossi, che in quel momento, reduce da un cambio ai vertici dirigenziali, ha ritenuto irrinunciabile l’offerta economica proveniente dalla ricca proprietà saudita dei Magpies.

Un Addio Sofferto: Non un No alla Società, ma un Sì al Destino

Per Sandro Tonali, 25 anni, centrocampista box-to-box della Nazionale italiana e colonna portante della squadra che ha conquistato lo Scudetto 2022, la prospettiva di un addio al club per cui tifa fin da bambino è stata dolorosissima. Tuttavia, il suo profondo rispetto e attaccamento al Milan gli hanno impedito di opporsi frontalmente alla volontà societaria. Di fronte a una proposta così vantaggiosa per le casse del club, Tonali non si è sentito di dire di no, accettando di sacrificare il suo desiderio sportivo in nome del bene superiore della squadra.

Questo sacrificio, però, non ha sopito la nostalgia per il campo e l’ambiente di San Siro. Il vero nodo della questione non è un generico desiderio di tornare in Italia, bensì il fortissimo sogno di tornare al Milan.

Il Futuro in Bilico: Clamoroso Ritorno al Milan?

Nonostante la sua attuale stabilità a Newcastle, dove è stato accolto con grande affetto e ha ritrovato la sua migliore forma sotto la guida dell’allenatore Eddie Howe, l’idea di riabbracciare il Diavolo rimane viva. Con il Milan che detiene una percentuale sulla futura rivendita, una riapertura della trattativa non è da escludere, per quanto complessa. I tifosi dei rossoneri sperano che la volontà del loro ex numero 8 possa prima o poi incrociare la strada di una nuova opportunità di mercato.