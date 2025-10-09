Tonali fa impazzire i tifosi, clamoroso annuncio sul futuro: l’ha detto riguardo ad un possibile ritorno in Italia. Le ultimissime notizie

Sandro Tonali non nasconde il suo legame indissolubile con l’Italia e con i colori rossoneri. Dal ritiro della Nazionale, il centrocampista attualmente in forza al Newcastle ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Vivo Azzurro, non escludendo un suo futuro rientro in Serie A. Le sue parole arrivano in un momento di fervore, alimentato anche dalle recenti indiscrezioni su un possibile incontro tra il suo agente, Giuseppe Riso, e alcuni emissari della Juventus.

L’ex Milan è stato categorico sulla possibilità di tornare: «Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione». Pur riconoscendo di aver trovato il suo equilibrio al Newcastle, Tonali ha espresso apprezzamento per il campionato italiano: «il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando». Il suo desiderio di riabbracciare i colori rossoneri resta, inoltre, un segreto mai celato.

Il Fattore Gattuso e i Complimenti di Scholes

Tonali ha poi commentato l’impatto del CT Gattuso sull’ambiente azzurro: «Ci trasferisce tanto all’attaccamento alla maglia». Ha evidenziato un cambio di mentalità in Nazionale, passando da una squadra che si «perdeva anche in un bicchier d’acqua» a una con «coraggio» e grande intensità negli allenamenti.

Sulla sua performance in Inghilterra, Tonali ha accolto con modestia l’elogio di Paul Scholes, che lo ha definito il miglior centrocampista della Premier League: «Ogni volta che arrivano dei complimenti da ex giocatori forti fa piacere e sei sorpreso, è sempre un bell’effetto».

Le Cifre: Un Ritorno da 70 Milioni

Un’eventuale trattativa per riportare Tonali in Italia non sarebbe affatto semplice. Il suo valore di mercato è cresciuto vertiginosamente, e il Newcastle non scenderebbe a patti per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro.

È interessante notare l’impatto finanziario di una futura cessione per il Milan. Il club rossonero, che incassò circa 59 milioni dalla vendita, ha conservato una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Un aspetto che renderebbe il suo ritorno, soprattutto al Milan, un’operazione complessa, considerati anche i 7 milioni a stagione (più bonus) che percepisce con un contratto valido fino al giugno 2028.