Tonali Milan, clamoroso retroscena sul trasferimento in rossonero: la mossa del centrocampista nell’estate del 2020 non è passata inosservata

Tonali Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena sull’arrivo in rossonero nell’estate 2020

Peppe Di Stefano, inviato di Sky per il Milan, ospite sul canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni, ha condiviso aneddoti e curiosità, toccando in particolare la dolorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Alla domanda su un possibile ritorno del centrocampista, Di Stefano ha espresso grande certezza riguardo il suo legame emotivo con il club: «Sono certo di sapere il suo legame col mondo Milan».

Tonali Milan, l’estate più difficile e il punto di riferimento

Il giornalista ha descritto l’estate della cessione, contestuale all’addio di Maldini e allo smantellamento di parte della squadra, come «molto complicata» e «l’estate più strana raccontata negli ultimi anni».

Di Stefano ha sottolineato quanto il tifoso rossonero abbia bisogno di punti di riferimento emotivi, figure come Baresi, Maldini o Gattuso, e credevano di averli in Donnarumma e, soprattutto, in Tonali: «perchè Tonali era, come diceva lui, ‘quella cosa lì’».

Il giornalista ha ricordato un episodio emblematico: Tonali scrisse un messaggio sui social «dal nulla» la settimana del derby (vinto 2-1 grazie a Giroud) in cui il Milan era dato per sconfitto, un gesto che «non vuol dire niente ma voleva dire tutto».

Il sogno del ritorno e il retroscena Inter

Di Stefano ha espresso un augurio sentito per il futuro di Tonali: «Io glie lo auguro un giorno di tornare al Milan perchè so quello che lui ha nel suo cuore».

Ha concluso rivelando un importante retroscena sul suo arrivo a Milanello: «Sandro era molto vicino all’Inter e chiese di spostare l’orientamento della sua parabola sul calciomercato Milan». Un gesto che testimonia il profondo attaccamento di Tonali ai colori rossoneri fin dall’inizio.