Calciomercato Milan, attenzione al futuro di Sandro Tonali: la finestra riguardo ad un ritorno non è chiusa. Le ultimissime notizie

Il futuro di Sandro Tonali si colora di bianconero, ma quello del Newcastle. L’ex centrocampista del Milan ha esteso il suo contratto con i Magpies fino al 2029, con una successiva opzione per un’ulteriore stagione. L’accordo, come svelato da La Gazzetta dello Sport, ha un valore simbolico potentissimo: è stato siglato di nascosto, nei mesi in cui il giocatore era fermo per squalifica, e solo oggi è emerso pubblicamente.

Questa mossa del Newcastle rappresenta una dichiarazione d’intenti chiara e definitiva: Tonali è considerato un pilastro incedibile del progetto inglese.

JUVENTUS E IL SOGNO RIMANDATO

Il rinnovato legame contrattuale complica enormemente i piani della Juventus, che da tempo sta lavorando per riportare il giocatore in Serie A. Il giornalista Matteo Moretto, noto per le sue indiscrezioni di mercato, ha confermato su YouTube che la Juventus, con Cristiano Giuntoli in testa, ha lavorato con maggior forza sul giocatore, mantenendo contatti costanti con l’entourage.

Nonostante Tonali abbia sempre lasciato una porticina aperta al ritorno in rossonero – un dettaglio che accende ancora le speranze dei tifosi del Milan – le tempistiche e gli ostacoli economici rendono l’operazione un’impresa titanica. Moretto è stato categorico: è praticamente impossibile pensare che Tonali possa lasciare il Newcastle a gennaio.

Il Milan, con il DS Tare e l’allenatore Allegri concentrati sulla stagione in corso, vede così allontanarsi uno dei sogni proibiti del tifo. L’attenta azione del Newcastle, che ha voluto blindare un giocatore di questo calibro in un momento di fragilità, dimostra una strategia solida che non lascerà margini di trattativa per le squadre italiane, rimandando ogni possibile assalto al mercato estivo del prossimo anno, e anche in quel caso, l’affare si preannuncia durissimo.