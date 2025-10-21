Calciomercato Milan, la novità su Tonali cambia il futuro dell’ex rossonero? Newcastle in pressing

Calciomercato Milan, importante novità sul futuro di Tonali: il Newcastle, e in particolare il tecnico Howe, spingono per il rinnovo del centrocampista

Sandro Tonali è considerato tuttora un giocatore centrale nel progetto tecnico del Newcastle. A confermare lo status del centrocampista della Nazionale italiana è lo stesso allenatore dei Magpies, Eddie Howe, che, alla vigilia della partita di Premier League contro il Brighton, ha confermato che tra le priorità della dirigenza c’è quella di affrontare l’argomento del possibile prolungamento di contratto dell’ex calciatore del Milan.

Calciomercato Milan, palla al nuovo DS del Newcastle e i numeri di Tonali

Howe ha chiarito che la questione è in attesa del cambio dirigenziale: “Stiamo aspettando soltanto che si insedi il nuovo direttore sportivo Ross Wilson e sarà lui ad affrontare questa questione, così come quelle di Livramento e di Botman. Sono certo che ci stia già lavorando”, ha dichiarato Howe.

Tonali, approdato in Inghilterra nell’estate del 2023 per circa 59 milioni di euro (più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita in favore del calciomercato Milan), ha già disputato complessivamente 66 partite realizzando 7 gol, nonostante la squalifica di un anno per il caso scommesse. Il suo contratto attuale lo lega al Newcastle fino al 30 giugno 2028 per 7 milioni netti a stagione più 2 di bonus. Il club inglese medita di rivedere ulteriormente queste cifre al rialzo per allontanare le voci di calciomercato.

Futuro incerto tra passione e interesse

Tra le squadre che seguono da vicino le possibili evoluzioni del rapporto tra Tonali e il Newcastle c’è certamente la Juventus, che nella passata stagione aveva già provato a sondare questa pista per migliorare la qualità del centrocampo.

È altrettanto notorio il fortissimo legame affettivo tra il centrocampista lodigiano e il Milan, club di cui è da sempre tifoso e che ha lasciato più per necessità economiche che per sua volontà. Lo stesso Tonali aveva dichiarato in una recente intervista: “Dico sempre a tutti che tornerei. Magari non adesso perché ho trovato la mia linea, ma non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A perché è il mio Paese e il mio campionato”.

Il Newcastle non contempla cessioni per gennaio. L’estate 2026, qualora non si arrivasse a un accordo per il prolungamento, potrebbe essere l’ultima finestra utile per i Magpies per monetizzare una sua eventuale partenza.