Tonali, spunta un aneddoto che fa sognare i tifosi del Milan! Tutti i dettagli

Tonali, il centrocampista attualmente al Newcastle ha confidato agli amici il sogno di tornare al Milan in futuro. Lo scenario

Le recenti dichiarazioni di Sandro Tonali sul suo futuro hanno generato un notevole clamore mediatico, riaccendendo le voci di mercato Milan attorno al centrocampista del Newcastle. Tonali, intervistato da Sky Sports UK, ha espresso un pragmatismo che ha sorpreso gli osservatori.

«Il mio futuro? È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione», ha ammesso il giocatore. L’ex Milan ha voluto evitare promesse a lungo termine: «Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso».

Tonali, la Juventus e il sogno rossonero

Queste parole hanno immediatamente scatenato le speculazioni di mercato, in particolare quelle relative al sempre vivo interesse della Juventus nei suoi confronti. I bianconeri vedono in Tonali il profilo ideale per ricostruire il centrocampo.

Tuttavia, stamattina il Corriere della Sera aggiunge un elemento di grande importanza emotiva per i tifosi rossoneri. Tonali, che «non avrebbe voluto lasciare il Milan nell’estate del 2023», non ha mai dimenticato i colori rossoneri. Anzi, avrebbe «confidato ad amici che un giorno gli piacerebbe tornare nel club di via Aldo Rossi».

Nonostante questo desiderio, il quotidiano frena gli entusiasmi: il futuro immediato di Tonali sarà «con ogni probabilità in uno delle big della Premier League», data l’alta valutazione del Newcastle (oltre 80 milioni) e l’impossibilità, al momento, per i club italiani di sostenere tali cifre. Il sogno rossonero, dunque, resta vivo, ma proiettato in un futuro più lontano.