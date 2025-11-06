Tonali, l’annuncio del centrocampista riaccende i sogni dei tifosi rossoneri! Parole chiare sul futuro dell’ex Milan

Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha aperto le porte ad un possibile addio al club inglese: le sue dichiarazioni

Sandro Tonali, faro del centrocampo del Newcastle e da sempre grande sogno di mercato Milan, ha parlato apertamente del suo futuro ai microfoni di Sky Sports UK. Le sue parole sono state improntate a un grande pragmatismo, evitando promesse eterne e non chiudendo definitivamente la porta a un ritorno in Italia.

Nessun proclama e la filosofia del “di anno in anno”

Nonostante il fresco rinnovo di contratto fino al 2029 (con opzione) firmato con i Magpies, l’ex Milan ha evitato proclami d’amore a lungo termine. «Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno», ha ammesso l’azzurro. Tonali ha spiegato chiaramente la sua posizione: «Non voglio dire ‘voglio restare qui per 10 anni’ e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni».

La speranza lasciata ai club italiani

Il giocatore ha riconosciuto l’imprevedibilità del mercato, ma ha soprattutto aggiunto una frase che lascia accesa la speranza dei club che lo corteggiano, Signora in primis: «Se hai un’opportunità per la tua vita, per un’altra squadra, devi valutare con attenzione nel calcio». Un segnale che, di fronte a un progetto irrinunciabile, tutto potrebbe essere riconsiderato, nonostante la sua felicità nel presente.

Tonali ha poi voluto rassicurare i tifosi inglesi: «Ora son felice qui e non penso ad altre squadre».

La Juventus, che ha da poco iniziato il nuovo corso con Luciano Spalletti, continua a sognare l’ex centrocampista rossonero come pilastro per la sua mediana. L’operazione resta quasi impossibile—il Newcastle non intende privarsene e la valutazione supera gli 80 milioni di euro—ma le parole di Tonali confermano che la partita per il suo futuro non è ancora chiusa.