Tonali rende onore a Castillejo: «Tipo un pò matto ma quasi magico». L’elogio dello spirito di squadra rossonera dell’epoca

Tonali, centrocampista del Newcastle ed indimenticato ex Milan, ha ricordato con piacere l’altro ex rossonero Samu Castillejo

Sandro Tonali, centrocampista ex Milan e oggi colonna del Newcastle, ha speso parole toccanti e significative per il suo ex compagno in rossonero, Samu Castillejo, oggi in forza al Johor Darul Ta’zim in Malesia.

Intervistato da Stadium Astro, Tonali ha confermato di aver sentito l’esterno spagnolo di recente: «Ci ho parlato 4-5 mesi fa, so che gioca in Malesia. È felice lì con la sua famiglia e gioca un buon calcio».

L’elogio dell’altruismo

Il vero fulcro dell’intervista è stata la lode allo spirito e alla mentalità di Castillejo: «Abbiamo giocato insieme al Milan ed era un tipo un po’ matto, un bravo ragazzo. Era sempre amichevole, felice, prima e dopo la partita».

Secondo Tonali, questo tipo di atteggiamento è «non una cosa comune nel calcio» e lo rende un elemento prezioso: «Gli voglio bene, perché soprattutto nei momenti difficili era felice per la squadra».

Il centrocampista ha portato un esempio concreto del suo altruismo, sottolineando come Castillejo fosse sempre positivo nonostante il poco spazio in campo: «Quando ero al Milan con Castillejo lui giocava veramente poco ma dopo ogni partita era sempre felice e contento per i suoi compagni di squadra. È quasi magico, se c’è una situazione del genere in una squadra è fantastico».