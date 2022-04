Tonali e la differenza con l’ultima trasferta con la Lazio della scorsa stagione

Ecco un dato particolare riguardante Sandro Tonali e le ultime due trasferte del Milan contro la Lazio

Un interessante dato è stato riportato nella serata di lunedì su MilanTV su Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero la scorsa stagione viveva un momento diversissimo nell’ultima partita del Milan in trasferta con la Lazio.

Infatti, nella sfida persa per 3-0 alla 33° giornata nell’ultimo campionato, Tonali veniva sostituito al 69′ e non sarebbe più sceso in campo in trasferta per tutto il resto della stagione, giocando solo 45′ nella successiva gara casalinga contro il Benevento.