Tomori rivela: «In allenamento ho sorpreso i miei compagni, non sapevano sapessi fare questa cosa»

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, racconta un retroscena legato ai suoi allenamenti: ecco come ha sorpreso i propri compagni

Nel corso della sua intervista rilasciata a Milan TV, il difensore inglese rivela come ha sorpreso i propri compagni al Milan in allenamento.

SE TIRO LE PUNIZIONI? – «Stavo segnando contro il PSG, ma il difensore è intervenuto con la testa. In allenamento calciamo le punizioni ed ho sorpreso i miei compagni di squadra. Non pensavano sapessi battere i calci di punizione. Theo Hernandez, Giroud, Adli, Bennacer e Florenzi sono specialisti. In questa stagione non abbiamo segnato da nessun calcio di punizione, forse solo una volta o massimo due da quando ho vestito i colori rossoneri. Ci sto lavorando e voglio mettermi in gioco, così sarà un’altra freccia da aggiungere al mio arco».

L’INTERVISTA INTEGRALE A TOMORI.