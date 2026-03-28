Tomori e l’Inghilterra fanno felici Allegri: il centrale rientra in anticipo a Milanello. Ecco perchè

Tomori sarà dispensato dall’Inghilterra e non prenderà parte alla prossima amichevole contro il Giappone: Allegri sorride

Il Milan può sorridere in vista del big match contro il Napoli. Come comunicato ufficialmente dalla Federcalcio inglese, Fikayo Tomori ha lasciato il ritiro della Nazionale e non prenderà parte all’amichevole contro il Giappone.

La notizia migliore per Massimiliano Allegri riguarda l’integrità fisica del difensore: non si tratta di un infortunio, ma di una semplice scelta tecnica del CT dopo la prova da titolare disputata dal centrale contro l’Uruguay.

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Tomori verso il Maradona: il perno della difesa è pronto

Il rientro anticipato a Milano permetterà a Tomori di riposare e di presentarsi mercoledì a Milanello in condizioni ottimali. Con un reparto difensivo che deve già fare a meno di alcuni elementi, il recupero lampo del suo leader è una garanzia per la sfida scudetto del 6 aprile. Tomori potrà così guidare la retroguardia rossonera nel rush finale della stagione 2025/26, puntando a blindare la porta di Maignan nella delicatissima trasferta campana. Di seguito il comunicato:

PAROLE – «La rosa aggiornata dell’Inghilterra, composta da 27 giocatori, si sta preparando per la partita di martedì contro il Giappone allo stadio di Wembley. In totale, otto giocatori lasceranno il ritiro, tra cui Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin.

John Stones tornerà al Manchester City per sottoporsi a una visita medica dopo aver accusato un problema durante l’allenamento precedente al pareggio per 1-1 di venerdì sera contro l’Uruguay.

Adam Wharton del Crystal Palace e Noni Madueke dell’Arsenal sono tornati ai loro club a causa di infortuni subiti durante la partita. Anche Declan Rice e Bukayo Saka torneranno all’Arsenal per sottoporsi a visite mediche, dopo essere arrivati venerdì insieme ad altri nove giocatori.

Il resto del gruppo era composto da Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon e Harry Kane».