Tomori, inglese a disposizione per la Roma: cosa deciderà Allegri? Il tecnico ha le idee chiare. Gli aggiornamenti

Tomori, il difensore inglese è tornato a disposizione di Allegri ma andrà con ogni probabilità in panchina in Milan-Roma

Arrivano gli ultimi aggiornamenti cruciali in casa Milan a poche ore dal big match serale contro la Roma. Il difensore Fikayo Tomori è stato «a sorpresa recuperato» da Massimiliano Allegri.

Nonostante fosse in forte dubbio, l’inglese «ha stretto i denti e si è allenato» nella giornata di ieri, superando il problema legato all’ematoma alla coscia. Un segnale di grande attaccamento alla maglia da parte del pilastro difensivo.

Tomori e Jashari In Panchina, Spazio a Castiello

Nonostante il recupero, la cautela dello staff tecnico prevarrà: Tomori è «destinato alla panchina». La decisione è probabilmente volta a non rischiare una ricaduta, con l’inglese pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità. Il suo posto da titolare in difesa sarà dunque occupato da De Winter.

Torna tra i convocati anche il giovane centrocampista Ardon Jashari, sebbene sia «out da 2 mesi». Anche lui siederà in panchina, pronto per il rientro graduale.

La lista dei convocati si arricchisce anche di un giovane attaccante proveniente dal progetto Milan Futuro: è stato infatti chiamato Castiello, che fornirà un’opzione in più nel reparto avanzato decimato dalle assenze. L’assenza forzata di Giménez ha aperto le porte per questa convocazione.