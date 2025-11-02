Connect with us

News

Tomori, inglese a disposizione per la Roma: cosa deciderà Allegri? Il tecnico ha le idee chiare. Gli aggiornamenti

News Settore giovanile

Formazioni ufficiali Lazio Milan Primavera: le scelte di Punzi e Renna per la sfida in programma alle 11

News

Cardinale, cambia la struttura di controllo del Milan da parte di RedBird? Spunta l'importante indiscrezione, cosa sta succedendo

News

Milan Roma, Allegri ha sciolto le riserve: attacco definito, giocheranno loro contro la squadra di Gasperini. Ultime

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare a caccia di un centravanti a gennaio! Tante le opzioni sul taccuino ma quello scambio può riprendere quota

News

Tomori, inglese a disposizione per la Roma: cosa deciderà Allegri? Il tecnico ha le idee chiare. Gli aggiornamenti

Milan news 24

Published

12 minuti ago

on

By

Tomori

Tomori, il difensore inglese è tornato a disposizione di Allegri ma andrà con ogni probabilità in panchina in Milan-Roma

Arrivano gli ultimi aggiornamenti cruciali in casa Milan a poche ore dal big match serale contro la Roma. Il difensore Fikayo Tomori è stato «a sorpresa recuperato» da Massimiliano Allegri.

Nonostante fosse in forte dubbio, l’inglese «ha stretto i denti e si è allenato» nella giornata di ieri, superando il problema legato all’ematoma alla coscia. Un segnale di grande attaccamento alla maglia da parte del pilastro difensivo.

Tomori e Jashari In Panchina, Spazio a Castiello

Nonostante il recupero, la cautela dello staff tecnico prevarrà: Tomori è «destinato alla panchina». La decisione è probabilmente volta a non rischiare una ricaduta, con l’inglese pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità. Il suo posto da titolare in difesa sarà dunque occupato da De Winter.

Torna tra i convocati anche il giovane centrocampista Ardon Jashari, sebbene sia «out da 2 mesi». Anche lui siederà in panchina, pronto per il rientro graduale.

La lista dei convocati si arricchisce anche di un giovane attaccante proveniente dal progetto Milan Futuro: è stato infatti chiamato Castiello, che fornirà un’opzione in più nel reparto avanzato decimato dalle assenze. L’assenza forzata di Giménez ha aperto le porte per questa convocazione.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.