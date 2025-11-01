Tomori convocato, ci sarà in Milan Roma: subito titolare? Allegri ha un’idea

Tomori a disposizione in Milan Roma: chance dall’inizio? Le ultime di formazione in vista del big match di San Siro

Una notizia a sorpresa ha scosso le ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio del big match tra Milan e Roma: Fikayo Tomori è rientrato tra i convocati di Massimiliano Allegri. Il difensore centrale inglese, un pilastro della retroguardia rossonera noto per la sua velocità e le chiusure provvidenziali, sembra aver recuperato in tempi record dal problema fisico che lo aveva messo in forte dubbio.

Nonostante la presenza in lista sia una boccata d’ossigeno per l’ambiente milanista, le indicazioni che filtrano da Sky Sport suggeriscono cautela. Il tecnico Allegri, lo stratega toscano che ha fatto della gestione delle risorse e della prudenza il suo marchio di fabbrica, non ha intenzione di rischiare il suo titolarissimo. Tomori partirà dalla panchina, pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità o per l’ultima parte di gara.

Spazio a Koni De Winter: Il Giovane Belga al Centro della Difesa

La scelta del Diavolo per arginare l’attacco della Lupa ricade dunque su Koni De Winter. Il giovane difensore belga, un centrale potente fisicamente, è il profilo che Allegri ha scelto per comporre il terzetto difensivo. Nonostante la sua giovane età, De Winter vanta già una discreta esperienza in Serie A e gode della piena fiducia del mister, che lo ha visto crescere ai tempi della Juventus e ne apprezza la duttilità tattica.

La sua titolarità è la dimostrazione della strategia di Allegri, orientata a non forzare i rientri e a valorizzare i profili emergenti, specialmente in un momento cruciale del campionato. De Winter sarà chiamato a una prova di maturità non indifferente, dovendo contribuire a mantenere inviolata la porta contro un avversario solido come la Roma.

Milan-Roma: Difesa Rimodellata per Resistere all’Urto

L’esclusione (iniziale) di Tomori e la conseguente promozione di De Winter ridisegnano le gerarchie difensive dei rossoneri per questa gara fondamentale. La sfida tra le due squadre, che vedrà il Milan affrontare la miglior difesa del campionato (appena 4 gol subiti), si preannuncia come un vero e proprio scontro tra sistemi tattici. La tenuta della difesa milanista, con il giovane belga al centro, sarà la chiave per resistere agli assalti della squadra di Gasperini e permettere al Milan di portare a casa un risultato positivo da San Siro.