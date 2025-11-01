News
Milan Roma, Allegri dà fiducia al 3-5-2: la probabile formazione. A meno di un giorno dal match
Milan Roma, il big match si avvicina, mancano meno di 24 ore, la probabile formazione dei rossoneri!
Il big match tra il Diavolo e la Roma si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatista tornato alla guida dei rossoneri con l’obiettivo di trovare subito compattezza e risultati. Il “corto muso” di Allegri, infatti, sembra orientato verso l’ormai consolidato 3-5-2, un modulo che garantisce maggiore copertura difensiva e sfrutta la densità a centrocampo per innescare le due punte. Questa impostazione, come riportato da Sky Sport, sarà il punto di partenza per affrontare un avversario sempre insidioso.
L’Undici Probabile: Esperienza e Gioventù a Confronto
La probabile formazione che Allegri sta studiando vede un mix tra l’esperienza di campioni affermati e il talento di giovani emergenti.
- In Porta e Difesa: Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan, portiere francese noto per le sue eccezionali doti tra i pali e la sua abilità nel gioco con i piedi. La linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Koni De Winter, giovane centrale belga in crescita, Matteo Gabbia, difensore solido e roccioso, Pavlovic, il serbo che garantisce fisicità e qualità nelle uscite palla al piede.
- Il Centrocampo di Qualità e Corsa: Il fulcro della manovra sarà il centrocampo a cinque. Le fasce saranno presidiate da Alexis Saelemaekers, laterale belga noto per la sua corsa e duttilità, e il giovane Davide Bartesaghi, terzino sinistro del vivaio che si sta guadagnando spazio. La cabina di regia sarà affidata a Luka Modric, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, affiancato da Youssouf Fofana, mezzala box-to-box di grande dinamismo e rottura, e Samuele Ricci, centrocampista italiano dalle ottime doti di geometra.
- Il Duo d’Attacco Esplosivo: In avanti, Allegri punta sulla velocità e la fantasia, schierando Rafael Leão, l’ala portoghese con un dribbling micidiale e un passo bruciante, affiancato da Christopher Nkunku, attaccante francese versatile e moderno, maestro nel legare il gioco e finalizzare l’azione.
Analisi Tattica: Un Milan Solido e Cinico
Con questo schieramento, i rossoneri cercano soprattutto l’equilibrio. Il 3-5-2 di Allegri mira a limitare gli spazi centrali, sfruttando poi le incursioni dei quinti di centrocampo e la potenza offensiva della coppia Leão-Nkunku. Contro la Roma, squadra che fa della pressione e dell’aggressività i suoi punti di forza, la solidità difensiva e la capacità di Modric di dettare i tempi saranno cruciali per ambire alla vittoria e consolidare la posizione in classifica del Diavolo. La partita del fine settimana non sarà solo un esame per la squadra, ma anche una conferma dell’evoluzione tattica impressa da Massimiliano Allegri.