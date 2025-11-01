Connect with us

Milan Roma, Allegri dà fiducia al 3-5-2: la probabile formazione. A meno di un giorno dal match

32 minuti ago

Milan Roma, il big match si avvicina, mancano meno di 24 ore, la probabile formazione dei rossoneri!

Il big match tra il Diavolo e la Roma si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri, il tecnico pragmatista tornato alla guida dei rossoneri con l’obiettivo di trovare subito compattezza e risultati. Il “corto muso” di Allegri, infatti, sembra orientato verso l’ormai consolidato 3-5-2, un modulo che garantisce maggiore copertura difensiva e sfrutta la densità a centrocampo per innescare le due punte. Questa impostazione, come riportato da Sky Sport, sarà il punto di partenza per affrontare un avversario sempre insidioso.

L’Undici Probabile: Esperienza e Gioventù a Confronto

La probabile formazione che Allegri sta studiando vede un mix tra l’esperienza di campioni affermati e il talento di giovani emergenti.

  • In Porta e Difesa: Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan, portiere francese noto per le sue eccezionali doti tra i pali e la sua abilità nel gioco con i piedi. La linea a tre difensiva dovrebbe essere composta da Koni De Winter, giovane centrale belga in crescita, Matteo Gabbia, difensore solido e roccioso, Pavlovic, il serbo che garantisce fisicità e qualità nelle uscite palla al piede.
  • Il Centrocampo di Qualità e Corsa: Il fulcro della manovra sarà il centrocampo a cinque. Le fasce saranno presidiate da Alexis Saelemaekers, laterale belga noto per la sua corsa e duttilità, e il giovane Davide Bartesaghi, terzino sinistro del vivaio che si sta guadagnando spazio. La cabina di regia sarà affidata a Luka Modric, il fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, affiancato da Youssouf Fofana, mezzala box-to-box di grande dinamismo e rottura, e Samuele Ricci, centrocampista italiano dalle ottime doti di geometra.
  • Il Duo d’Attacco Esplosivo: In avanti, Allegri punta sulla velocità e la fantasia, schierando Rafael Leão, l’ala portoghese con un dribbling micidiale e un passo bruciante, affiancato da Christopher Nkunku, attaccante francese versatile e moderno, maestro nel legare il gioco e finalizzare l’azione.

Analisi Tattica: Un Milan Solido e Cinico

Con questo schieramento, i rossoneri cercano soprattutto l’equilibrio. Il 3-5-2 di Allegri mira a limitare gli spazi centrali, sfruttando poi le incursioni dei quinti di centrocampo e la potenza offensiva della coppia Leão-Nkunku. Contro la Roma, squadra che fa della pressione e dell’aggressività i suoi punti di forza, la solidità difensiva e la capacità di Modric di dettare i tempi saranno cruciali per ambire alla vittoria e consolidare la posizione in classifica del Diavolo. La partita del fine settimana non sarà solo un esame per la squadra, ma anche una conferma dell’evoluzione tattica impressa da Massimiliano Allegri.

