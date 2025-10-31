MN24 Tomori più no che sì, le ultime verso Milan Roma: Allegri ha già in mente una soluzione

Tomori viaggia verso il forfait per Milan Roma. Allegri ha già scelto chi schierare al suo posto domenica

Brutte notizie in casa Milan in vista del big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Fikayo Tomori, difensore centrale inglese e pilastro della retroguardia rossonera, viaggia verso il forfait a causa di un problema fisico che non gli consentirebbe di essere al 100% per la sfida di domenica sera a San Siro.

L’assenza del centrale inglese, noto per la sua velocità, il senso della posizione e le doti nell’anticipo, obbliga Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo, a valutare soluzioni alternative nel reparto difensivo. La prima opzione considerata dal tecnico toscano è quella di affidarsi a Axel De Winter, giovane difensore belga emergente, che potrebbe partire come braccetto destro della difesa a tre o a quattro.

In questo scenario, De Winter affiancherebbe Gabbia e Pavlovic, rispettivamente centrali più esperti e dotati di fisicità e attenzione tattica, formando un reparto pronto a fronteggiare le qualità offensive della Roma. Il belga, pur relativamente giovane e con meno esperienza rispetto a Tomori, ha già dimostrato in allenamento di poter reggere la pressione e garantire copertura efficace sulle fasce e in marcatura.

Allegri dovrà gestire con attenzione il reparto arretrato, bilanciando esperienza e freschezza atletica, per non compromettere la solidità difensiva dei rossoneri. La scelta del tecnico sarà cruciale: la difesa sarà chiamata a contenere attaccanti rapidi e tecnici come Paulo Dybala.

L’eventuale forfait di Tomori mette in evidenza l’importanza della rosa del Milan, capace di garantire soluzioni anche in caso di assenze di giocatori chiave. De Winter rappresenta così una carta preziosa, pronta a dimostrare affidabilità e personalità in una partita ad alta intensità.

Con San Siro pronto a ospitare oltre 70.000 spettatori, la difesa del Diavolo dovrà dimostrarsi all’altezza della sfida, per consentire alla squadra di Allegri di puntare ai tre punti contro la capolista del campionato.