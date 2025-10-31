Numero spettatori Milan Roma, San Siro si prepara al big match: c’è la carica dei tifosi rossoneri

Numero spettatori Milan Roma – Lo Stadio San Siro viaggia verso il sold-out per il big match in programma domenica

Tutto pronto per Milan-Roma, il big match della decima giornata di Serie A, in programma domenica sera allo stadio San Siro. Una sfida dal grande fascino tra due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma e che si trovano entrambe nelle zone alte della classifica.

Il Milan di Massimiliano Allegri, tornato a mostrare solidità e continuità di risultati, occupa attualmente la quinta posizione con 18 punti. Il tecnico livornese, subentrato in estate per dare nuova stabilità al progetto rossonero, ha saputo ridare equilibrio e concretezza al Diavolo, che punta a ridurre il distacco dalle prime della classe. Con un mix di esperienza e talento, Allegri ha costruito una squadra capace di coniugare organizzazione difensiva e velocità in ripartenza, qualità che potrebbero rivelarsi decisive contro la Roma.

Dall’altra parte, la Roma di Gian Piero Gasperini arriva a Milano forte dei suoi 21 punti e di una serie positiva che ha rilanciato le ambizioni europee dei giallorossi. Il tecnico bergamasco, noto per il suo gioco aggressivo e verticale, ha portato anche nella Capitale il suo marchio di fabbrica: pressing alto, ritmi intensi e grande sfruttamento degli esterni offensivi. La Roma si presenta a San Siro con fiducia, pronta a mettere alla prova la difesa rossonera e a confermare il suo ottimo stato di forma.

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: previsto il tutto esaurito con circa 72.000 tifosi rossoneri pronti a spingere la squadra di casa e 3.500 sostenitori giallorossi attesi nel settore ospiti. Un colpo d’occhio spettacolare per una partita che promette emozioni e intensità dal primo all’ultimo minuto.

Con entrambe le squadre in piena corsa per l’alta classifica, Milan-Roma non sarà solo una sfida di prestigio, ma anche un importante crocevia per le ambizioni stagionali di Allegri e Gasperini. San Siro è pronto a vivere una notte di grande calcio, tra tattica, passione e spettacolo.