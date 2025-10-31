MN24 – Leao c’è, si è allenato con il gruppo: buone notizie verso Milan Roma. Le ultime da Milanello

Leao si è allenato con il resto del gruppo: buone notizie per Allegri in vista di Milan-Roma, match in programma domenica

Buone notizie per i tifosi rossoneri: Rafael Leão è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo a Milanello. L’attaccante portoghese, classe 1999, aveva saltato le ultime sedute a causa di un affaticamento muscolare, ma oggi ha lavorato a pieno ritmo insieme ai compagni. Il numero 10 del Diavolo sarà dunque a disposizione per la sfida di campionato contro la Roma, una partita fondamentale per la corsa ai vertici della Serie A.

Leão rappresenta un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Con la sua velocità, le accelerazioni improvvise e la capacità di saltare l’uomo, il portoghese è spesso l’arma in più del Diavolo nelle partite più delicate. Specialmente considerate le possibili assenze di Pulisic e Rabiot.

Mentre Leão ritrova il campo, restano da monitorare le condizioni di Fikayo Tomori e Santiago Giménez. Il difensore inglese e l’attaccante argentino hanno proseguito con un programma personalizzato di terapie e fisioterapia, e saranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico del club. L’obiettivo è recuperarli in vista dei prossimi impegni, anche se la loro presenza contro la Roma appare al momento in dubbio.

Lavoro differenziato invece per Christian Pulisic e Adrien Rabiot. L’ala statunitense, arrivata in estate dal Chelsea, sta gestendo un piccolo fastidio muscolare, mentre il centrocampista francese, elemento di equilibrio nella mediana, prosegue un percorso di riatletizzazione per evitare ricadute. Entrambi dovrebbero rientrare pienamente in gruppo all’inizio della prossima settimana.

La seduta odierna a Milanello si è aperta con esercitazioni tecniche e tattiche, seguite da una partitella a campo ridotto, utile per testare il ritmo e la condizione generale della squadra. L’obiettivo di Pioli e del suo staff è arrivare nel migliore dei modi al big match contro la Roma di Massimiliano Allegri, sfida che promette spettacolo e che potrebbe avere un peso importante nella lotta per le posizioni di vertice.