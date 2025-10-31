Tomori, retroscena sulle condizioni del difensore inglese: non solo un fastidio al ginocchio, rossoneri in ansia

Tomori, importante retroscena sulle condizioni del centrale inglese: l’ex Chelsea ha anche un importante ematoma alla coscia

Le condizioni di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, sembrano essere più complicate di quanto inizialmente trapelato. Il difensore rossonero, già in dubbio per la sfida di domenica sera contro la Roma, non lamenta soltanto il noto fastidio al ginocchio.

Secondo quanto riportato da Ramazzotti per Gazzetta.it, il difensore inglese ha anche subito un ulteriore problema fisico:

PAROLE – «Tomori non ha solo un fastidio a un ginocchio, ma ha anche subito una botta che gli ha provocato un ematoma a una coscia».

Questa combinazione di problemi fisici rende la sua disponibilità per il big match di San Siro ancora più incerta. Nonostante la risonanza magnetica sul ginocchio abbia dato esito negativo, la presenza di un ematoma alla coscia è un ostacolo ulteriore che ha costretto il giocatore a svolgere lavoro differenziato e che aumenta il rischio di assenza in un momento cruciale per la squadra di Allegri.

L’assenza di Tomori rappresenterebbe un danno notevole per la difesa rossonera, già sotto pressione. La dirigenza e lo staff medico monitoreranno attentamente la situazione, sperando in un recupero last-minute che appare sempre più difficile. La speranza è che Tomori possa tornare al 100% dopo la sosta per le nazionali.