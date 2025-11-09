Tomori Milan, perché non ha giocato il centrale inglese? La risposta di Allegri in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

Il pareggio per 2-2 del Milan contro il Parma ha sollevato domande sulle scelte di formazione in difesa. In conferenza stampa, l’allenatore Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza sull’assenza del centrale Fikayo Tomori, fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni.

Il difensore inglese non è stato impiegato a causa di un persistente problema fisico. Allegri ha infatti spiegato che: «Tomori aveva ancora fastidio dopo Bergamo», riferendosi evidentemente a un recente infortunio subito.

Nonostante l’assenza di un titolare, il tecnico del Milan si è mostrato sereno riguardo al sostituto: «Ma De Winter comunque è un giocatore affidabile». Koni De Winter è stato schierato al posto dell’inglese, fornendo una prova ritenuta sufficiente dall’allenatore.

In conclusione, Allegri ha voluto minimizzare l’impatto delle singole assenze, riportando il focus sul comportamento collettivo della squadra: «Comunque, non è questione di singoli, ma che in un momento non abbiamo capito che c’era da riaccendersi e fare un po’ di battaglia per 10-15 minuti».