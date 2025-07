Tomori a Milan TV: «Allegri è sempre chiaro. Siamo migliorati in questo aspetto»

Tomori ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Milan nella quale ha speso belle parole per Max Allegri

Direttamente dal ritiro australiano del Milan, arrivano segnali positivi per i rossoneri in vista della prossima stagione. A parlare è Fikayo Tomori, uno dei pilastri della difesa del Diavolo, intervistato da Milan TV. Le sue parole delineano un quadro rassicurante, evidenziando l’impatto immediato di Massimiliano Allegri sulla squadra e, in particolare, l’aumento della solidità difensiva.

LE PAROLE: «Il mister è sempre chiaro con le istruzioni e le cose che lui vuole da me. Anche con tutta la squadra. Adesso siamo più solidi in fase difensiva. Abbiamo la fiducia di difendere bene perché sappiamo che abbiamo attaccanti forti. Adesso la condizione fisica è migliore rispetto a quella di due settimane fa. Ci sentiamo bene in campo e vincere contro il Liverpool è una cosa buona visto che loro sono una buonissima squadra».

Le Chiavi di Allegri: Istruzioni Chiare e Nuova Solidità

Fikayo Tomori, difensore centrale inglese noto per la sua velocità, la reattività negli anticipi e la leadership in campo, è uno degli elementi su cui Massimiliano Allegri sta puntando per ricostruire una fase difensiva più solida. L’allenatore dei lombardi, tornato alla guida del Milan dopo un periodo di successi, è riconosciuto per la sua pragmaticità tattica e la capacità di organizzare al meglio le retroguardie.

Le dichiarazioni di Tomori sono significative: “Massimiliano Allegri dà istruzioni chiare alla squadra”. Questo aspetto è fondamentale per un gruppo che sta assimilando nuovi concetti e schemi. La chiarezza delle direttive permette ai giocatori di comprendere rapidamente i ruoli e i movimenti richiesti, facilitando l’integrazione delle nuove idee tattiche. La capacità di Allegri di comunicare in modo efficace la propria visione è un fattore chiave per l’efficienza sul campo.

L’altro punto saliente sottolineato da Tomori riguarda proprio la solidità difensiva. Già dalle prime battute del ritiro in Australia, sembra che il lavoro del tecnico stia dando i suoi frutti. “La solidità difensiva è già aumentata”, ha dichiarato il difensore. Questo è un segnale estremamente incoraggiante per i tifosi del Milan, che nelle ultime stagioni hanno talvolta visto la propria squadra subire gol con una certa facilità. Il rafforzamento del reparto arretrato è spesso la base per costruire successi, e il lavoro di Allegri in questo senso sembra essere partito con il piede giusto.

Un Milan Più Robusto in Vista della Stagione

Il focus sulla fase difensiva è una caratteristica distintiva delle squadre di Allegri. Il suo ritorno sulla panchina del sette volte Campione d’Europa era atteso anche per questo aspetto, e le parole di Tomori confermano che l’impatto è stato immediato. Un Milan più difficile da affrontare, con una difesa più compatta e organizzata, è l’obiettivo primario per la prossima stagione.

Il ritiro australiano si sta rivelando un banco di prova importante per testare le nuove direttive e affinare gli automatismi. Le impressioni positive espresse da Tomori fanno ben sperare per una stagione in cui il Milan cercherà di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, partendo proprio da una ritrovata e robusta fase difensiva.